28-летний парень погиб на производстве в Башкирии: на предприятии выявили нарушения

В Башкирии из-за нарушений на производстве погиб 28-летний оператор ЧПУ.

Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция труда Башкирии завершила расследование гибели 28-летнего оператора ЧПУ, произошедшей на предприятии ООО «Эко-Альянс». Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Трагедия случилась минувшей осенью, 9 октября, в производственном цехе. Во время работы на токарно-винторезном станке руку парня резко затянуло в механизм, из-за чего он ударился головой о вращающийся элемент оборудования и скончался на месте.

Расследование выявило грубейшие нарушения. Оператора допустили к самостоятельной работе без обязательного инструктажа по охране труда и стажировки. Кроме того, как пояснила руководитель Гострудинспекции Башкирии Татьяна Астрелина, на предприятии самовольно, без проекта и участия специализированной организации, изменили конструкцию станка: демонтировали штатные узлы, ограждения и другие элементы безопасности.

Оборудование использовали не по назначению — в качестве «наждака» для абразивной обработки. Для этого молодой человек использовал два абразивных круга от болгарки, а обрабатываемую деталь держал в руках, прижимая к вращающемуся кругу, поскольку все штатные приспособления для ее фиксации были сняты.

— Материалы расследования переданы в следственные органы, — заявили в Гострудинспекции.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.