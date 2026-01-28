Ущерб по делу Разина может достигать миллиарда рублей

«Эксперты оценивают до 1 миллиарда рублей сумму ущерба», — сказал собеседник агентства.
Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова (автора песен «Ласкового мая») за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений.
Кроме того, как сообщал РИА Новости источник, Разину могут добавить еще один эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым.
Разин заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск.