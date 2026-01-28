Захарова: Зеленского называют фашистом даже его единомышленники

«Даже вот те, кто объединился идеологически с Зеленским в ненависти к России, уже они начинают его называть фашистом. Это уже вопль отчаяния людей, которые занимают различные посты и должности. Уже они называют Зеленского фашистом», — подчеркнула представитель МИД в беседе с радио Sputnik.