Захарова: Зеленского называют фашистом даже его единомышленники

Мария Захарова подчеркнула, что Зеленского на Украине называют фашистом даже свои.
Президента Украины Владимира Зеленского все чаще называют фашистом внутри самой страны, в том числе его бывшие единомышленники. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Даже вот те, кто объединился идеологически с Зеленским в ненависти к России, уже они начинают его называть фашистом. Это уже вопль отчаяния людей, которые занимают различные посты и должности. Уже они называют Зеленского фашистом», — подчеркнула представитель МИД в беседе с радио Sputnik.
В качестве примера Захарова привела высказывания бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая занимает яркую антироссийскую позицию. И даже она, обращает внимание Захарова, охарактеризовала ситуацию на Украине как фашизм. Дипломат связала такие заявления с нарастающим внутриполитическим кризисом на Украине и расколом.
В ходе этого же разговора Захарова подчеркнула, что Зеленский в настоящий момент осознанно руководит ударами по мирным гражданским, чтобы саботировать все мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта. Она назвала подобные действия терактами.