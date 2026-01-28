Ричмонд
NBC News: число погибших из-за снежной бури в США увеличилось до 51

Как минимум в 10 штатах США зафиксировали наличие погибших в результате снежной бури, сообщил телеканал NBC News.

Источник: Аргументы и факты

Число погибших из-за снежной бури в США увеличилось до 51 человека, о таком количестве жертв проинформировал американский телеканал NBC News.

По сообщению СМИ, погибшие есть в штатах Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси и Техас.

Ранее международное информационное агентство Associated Press сообщало о 42 погибших по всей территории Соединенных Штатов. Уточнялось, что снежная буря продолжает оказывать влияние на ряд регионов страны.

Непогода затронула более 200 миллионов жителей США. В некоторых местах высота снежного покрова превысила 50 сантиметров. Были отменены и задержаны несколько десятков тысяч авиарейсов, некоторые населенные пункты оказались без электричества.

