В Курске повреждено административное при падении обломков БПЛА

В Курске обломки БПЛА повредили фасад и окна административного здания.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 28 янв — РИА Новости. Фасад, кровля и окна административного здания повреждены в результате падения обломков украинского беспилотника в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«В Курске в результате падения обломков беспилотника повреждена газовая труба, электрические провода, фасад, кровля и окна административного здания», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавших нет.

