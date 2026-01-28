В Курске повреждено административное при падении обломков БПЛА

КУРСК, 28 янв — РИА Новости. Фасад, кровля и окна административного здания повреждены в результате падения обломков украинского беспилотника в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«В Курске в результате падения обломков беспилотника повреждена газовая труба, электрические провода, фасад, кровля и окна административного здания», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавших нет.
