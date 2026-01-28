В Кушве произошла еще одна авария на котельной

Сейчас ученики МАОУ СОШ № 10 находятся на дистанционном обучении до нормализации температурного режима и окончания ремонтных работ на котельной. Закрытие МАДОУ № 10 не планируется.
Ранее МУП КМО «Теплодом» сообщило, что на участке ул. Садовая — школа № 10 и на улицах Рабочая и Прокофьева уложили новую теплоизоляцию. Кроме того, был завершен ремонт на котельной «Блочная» — она работает в штатном режиме. Сотрудники коммунальных служб продолжают обходы жилых домов.
20 января в 19:00 в районе улиц Уральской и Рабочей произошло аварийное отключение отопления. Причиной послужил выход из строя котла № 2 на котельной «Блочная» из-за одновременного порыва 11 труб внутри агрегата. Прокуратура организовала проверку.