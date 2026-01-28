В Кушве произошла еще одна авария на котельной

Ранее МУП КМО «Теплодом» сообщило, что на участке ул. Садовая — школа № 10 и на улицах Рабочая и Прокофьева уложили новую теплоизоляцию. Кроме того, был завершен ремонт на котельной «Блочная» — она работает в штатном режиме. Сотрудники коммунальных служб продолжают обходы жилых домов.