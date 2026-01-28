Минобороны сообщило об уничтожении трёх БПЛА над Астраханской областью и Кубанью

В военном ведомстве уточнили, что в период с семи до девяти часов утра по московскому времени дежурные расчёты ПВО успешно ликвидировали три украинских беспилотника самолетного типа. Согласно официальной информации, география перехватов распределилась следующим образом: два БПЛА были уничтожены в воздушном пространстве над Астраханской областью, а ещё один аппарат был сбит в небе над Краснодарским краем.
Ранее Life.ru писал, что за прошедшую ночь силами российской противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Наибольшее количество целей было ликвидировано над Краснодарским краем (24 БПЛА) и Республикой Крым (23 БПЛА).
