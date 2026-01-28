Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило об уничтожении трёх БПЛА над Астраханской областью и Кубанью

Утро 28 января выдалось неспокойным для защитников неба на юге страны. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, российским военным удалось пресечь очередную попытку киевского режима нанести удары по объектам на территории России с применением беспилотных технологий.

В военном ведомстве уточнили, что в период с семи до девяти часов утра по московскому времени дежурные расчёты ПВО успешно ликвидировали три украинских беспилотника самолетного типа. Согласно официальной информации, география перехватов распределилась следующим образом: два БПЛА были уничтожены в воздушном пространстве над Астраханской областью, а ещё один аппарат был сбит в небе над Краснодарским краем.

Ранее Life.ru писал, что за прошедшую ночь силами российской противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Наибольшее количество целей было ликвидировано над Краснодарским краем (24 БПЛА) и Республикой Крым (23 БПЛА).

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше