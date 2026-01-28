Во Вьетнаме разбился военный самолет

Как сообщило Вьетнамское информационное агентство, инцидент произошел 28 января. Во время учебного полета у военного самолета возникла техническая проблема. Пилот, обнаружив неисправность и поняв, что осуществить посадку в штатном режиме невозможно, увел воздушное судно в пустынную местность вдали от жилых районов и покинул самолет. Он приземлился с парашютом. Несмотря на травмы, он выжил. Местные жители обнаружили пилота, после чего его госпитализировали.