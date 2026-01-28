Ричмонд
Во Вьетнаме разбился военный самолет

Самолет ВВС Вьетнама потерпел крушение во время учебного полета. Пилот смог спастись.

Источник: Аргументы и факты

Во Вьетнаме разбился учебно-тренировочный самолет вьетнамских ВВС.

Как сообщило Вьетнамское информационное агентство, инцидент произошел 28 января. Во время учебного полета у военного самолета возникла техническая проблема. Пилот, обнаружив неисправность и поняв, что осуществить посадку в штатном режиме невозможно, увел воздушное судно в пустынную местность вдали от жилых районов и покинул самолет. Он приземлился с парашютом. Несмотря на травмы, он выжил. Местные жители обнаружили пилота, после чего его госпитализировали.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция для определения местонахождения разбившегося самолета.

Ранее сообщалось о крушении вертолета в Новой Зеландии. В результате происшествия погибли два человека.

Кроме того, появилась информация о крушении самолета в Индии. Там погибли пять человек.