Во Вьетнаме разбился военный самолет

Во Вьетнаме разбился учебно-тренировочный самолет вьетнамских ВВС.
Как сообщило Вьетнамское информационное агентство, инцидент произошел 28 января. Во время учебного полета у военного самолета возникла техническая проблема. Пилот, обнаружив неисправность и поняв, что осуществить посадку в штатном режиме невозможно, увел воздушное судно в пустынную местность вдали от жилых районов и покинул самолет. Он приземлился с парашютом. Несмотря на травмы, он выжил. Местные жители обнаружили пилота, после чего его госпитализировали.
В настоящее время проводится поисково-спасательная операция для определения местонахождения разбившегося самолета.
Ранее сообщалось о крушении вертолета в Новой Зеландии. В результате происшествия погибли два человека.
Кроме того, появилась информация о крушении самолета в Индии. Там погибли пять человек.