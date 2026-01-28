Фейковые права, настоящие жертвы: новые детали громкого дела о поддельных водительских удостоверениях

Напомним, согласно установленному порядку, водительское удостоверение в Узбекистане можно получить только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов. Однако участники схемы нашли способы обойти закон.
Первый вариант был сравнительно «простым». Посредники за 500−1000 долларов изготавливали фальшивые водительские удостоверения старого образца кустарным способом. После этого, через взятку сотруднику районного центра госуслуг, такие документы обменивались на новые уже официальные водительские удостоверения.
Второй способ выглядел куда более изощрённым и, соответственно, дорогим. За вознаграждение до 10 тысяч долларов подделывались справки из территориальных подразделений УБДД о якобы наличии у граждан водительских прав. Эти документы снабжались фальшивыми подписями и QR-кодами. С такими «справками» клиенты снова шли в центры госуслуг, где при содействии коррумпированных сотрудников получали новые удостоверения.
В обоих случаях граждане, изначально не имея водительских прав, обращались в центры госуслуг с заявлением о якобы утерянном удостоверении, подкладывая поддельные документы.
Сегодня в Генеральной прокуратуре обнародовали новые подробности этого дела. И, как выяснилось, масштабы схемы оказались куда серьёзнее, чем предполагалось ранее.
В ходе следствия установлено, что в восьми регионах — в Ташкенте, Сурхандарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской, Наманганской, Навоийской, Андижанской и Кашкадарьинской областях — более 1 200 граждан получили поддельные водительские удостоверения.
Анализ показал тревожные последствия. 455 человек, получивших такие документы, 1 305 раз нарушили правила дорожного движения. Кроме того, 9 человек стали участниками дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 граждан получили телесные повреждения, а 3 человека погибли.
С учётом большого объёма и сложности дела в Генеральной прокуратуре была создана специальная следственно-оперативная группа. В настоящее время все поддельные водительские удостоверения и документы, на основании которых они были оформлены, проходят полную проверку. Следственные действия продолжаются.
В Генпрокуратуре в очередной раз напомнили: водительское удостоверение необходимо получать исключительно в порядке, установленном законом. Использование поддельных документов запрещено и неизбежно влечёт ответственность — причём последствия могут оказаться куда серьёзнее, чем просто штраф.