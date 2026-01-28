Фейковые права, настоящие жертвы: новые детали громкого дела о поддельных водительских удостоверениях

Второй способ выглядел куда более изощрённым и, соответственно, дорогим. За вознаграждение до 10 тысяч долларов подделывались справки из территориальных подразделений УБДД о якобы наличии у граждан водительских прав. Эти документы снабжались фальшивыми подписями и QR-кодами. С такими «справками» клиенты снова шли в центры госуслуг, где при содействии коррумпированных сотрудников получали новые удостоверения.