Мужчина с помощью троса спустил ребенка из окна многоэтажки в Воронеже

В Воронеже мужчина привязал к ребенку трос и попытался спустить его из окна многоэтажки. Об этом сообщает 112.

По имеющейся информации, приятели взрослого снимали происходящее на камеру и смеялись, наблюдая за действиями мужчины.

Мальчика в итоге не спустили и вернули в квартиру. Полиция заинтересовалась мотивами такого опасного поступка, передает Telegram-канал.

Ранее мужчина в Ханты-Мансийском автономном округе несколько раз окунул своего годовалого сына в прорубь. Температура на улице в этот день составляла минус 30 градусов. Мальчика наградили медалью за смелость.

Другой случай произошел в январе 2024 года, когда блогер Сергей Косенко на видео бросил в сугроб своего новорожденного ребенка. Главному Следственному управлению СК России было поручено возбудить уголовное дело в отношении блогера.