В Красноярске уже две недели ищут пропавшую 20-летнюю девушку

В Красноярске идут поиски 20-летней девушки, которая пропала без вести 13 января. Она ушла из дома ночью и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По информации полиции, 17 января в дежурную часть поступило сообщение от матери, которая не могла связаться с дочерью. Установлено, что девушка покинула арендуемую квартиру на улице Елены Стасовой и не вернулась. Сейчас полиция совместно с другими организациями проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий.
Для поисков привлечено профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель». Они начали поисковые работы в лесном массиве в районе улицы Елены Стасовой по запросу сотрудников полиции.
