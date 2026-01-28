В Красноярске уже две недели ищут пропавшую 20-летнюю девушку

По информации полиции, 17 января в дежурную часть поступило сообщение от матери, которая не могла связаться с дочерью. Установлено, что девушка покинула арендуемую квартиру на улице Елены Стасовой и не вернулась. Сейчас полиция совместно с другими организациями проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий.