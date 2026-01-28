Ричмонд
В Красноярске уже две недели ищут пропавшую 20-летнюю девушку

В Красноярске продолжаются поиски 20-летней девушки, пропавшей без вести 13 января после того, как она ночью ушла из дома и не вернулась.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске идут поиски 20-летней девушки, которая пропала без вести 13 января. Она ушла из дома ночью и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По информации полиции, 17 января в дежурную часть поступило сообщение от матери, которая не могла связаться с дочерью. Установлено, что девушка покинула арендуемую квартиру на улице Елены Стасовой и не вернулась. Сейчас полиция совместно с другими организациями проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Для поисков привлечено профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель». Они начали поисковые работы в лесном массиве в районе улицы Елены Стасовой по запросу сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что пропавший без весити житель тайской провинции Чианграй вернулся домой и обнаружил, что его похоронили две недели назад.