«Сорвались с высоты восьми метров»: двое рабочих трагически погибли из-за невнимательности тракториста

В Шелехове тракторист предстанет перед судом после гибели двух рабочих.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелехове тракториста муниципального предприятия осудят после трагического происшествия. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, 11 июня 2025 года он управлял подъемником для валки аварийных деревьев, грубо нарушив правила безопасности.

— По версии следствия, мужчина посадил в одноместную люльку сразу двух рабочих, превысив ее грузоподъемность. При этом он не проверил надежность крепления самой люльки, — уточнили в пресс-службе ведомств.

Во время работы на высоте около 8 метров люлька сорвалась со стрелы и упала на землю вместе с людьми. Оба рабочих — 41 и 45 лет — с полученными травмами были доставлены в больницу, где спустя несколько дней скончались.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о нарушении правил безопасности на производстве, повлекшем смерть двух человек. Уголовное дело направлено в Шелеховский городской суд.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Чунском районе рабочий при падении из вагончика получил тяжелую травму.