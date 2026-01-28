Shot: сотни россиян застряли в самолете из-за мощного снежного циклона в Москве

Пассажиры рассказали, что сначала вылет перенесли с 20:50 на утро 28 января, а затем людей посадили в самолет и закрыли двери. Причем, по их словам, экипаж говорит, что готов к вылету, но из-за сильного снегопада борт не может взлететь. Тем не менее пассажирам периодически раздавали еду и воду.