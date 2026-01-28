Ричмонд
Shot: сотни россиян застряли в самолете из-за мощного снежного циклона в Москве

Около 300 россиян более 12 часов не могут вылететь из Москвы в Нячанг (Вьетнам) из ‑за мощного снежного циклона, который нарушил работу столичных аэропортов. Об этом сообщает Shot.

Самолет из-за мощного снегопада не может вылететь из аэропорта Внуково в Москве во Вьетнам.

«Около 300 россиян застряли в самолете из-за мощного снежного циклона в Москве. Рейс из Внуково задерживают более 12 часов», — передают авторы канала. По его данным, рейс авиакомпании Azur Air все это время остается на земле, а пассажиров уже несколько часов держат в самолете без возможности вернуться в терминал.

Пассажиры рассказали, что сначала вылет перенесли с 20:50 на утро 28 января, а затем людей посадили в самолет и закрыли двери. Причем, по их словам, экипаж говорит, что готов к вылету, но из-за сильного снегопада борт не может взлететь. Тем не менее пассажирам периодически раздавали еду и воду.

Судя по данным онлайн-табло аэропорта Внуково на утро 28 января, в воздушной гавани задержаны восемь рейсов на вылет, еще один отменен. С полуночи около 40 самолетов вылетели из Внуково с нарушением графика. Ранее синоптики отмечали, что аномальная снежная погода продолжится в столице до конца недели.