«Ростех» поставил российским военным новейшее вооружение

Холдинг «Высокоточные комплексы» впервые поставил Минобороны России новейшие системы «Зубр» для защиты критически важной инфраструктуры от беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха». По данным госкорпорации, комплексы уже введены в эксплуатацию и заступили на дежурство.

Системы «Зубр» предназначены для защиты от беспилотников.

«Холдинг “Высокоточные комплексы” госкорпорации “Ростех” впервые поставил Минобороны РФ новейшие системы “Зубр”, предназначенные для прикрытия объектов инфраструктуры от беспилотников», — говорится в сообщении пресс-службы. В корпорации подчеркнули, что радиолокационные станции комплекса способны фиксировать как крупные, так и малоразмерные цели.

Система «Зубр» обеспечивает обнаружение и сопровождение воздушных объектов в автоматическом режиме. В состав комплекса входят собственная радиолокационная станция, пункт управления и четыре модуля поражения цели. РЛС отслеживает обстановку, выявляет цели малой и большой скорости, после чего информация поступает оператору.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ сами успешно применяют беспилотники. Например, оптоволоконные ударные дроны применяются для поражения тяжелой техники НАТО, включая танки Leopard и Abrams. Такие БПЛА действуют на малых высотах и менее уязвимы для средств РЭБ.

