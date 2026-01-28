Ричмонд
Бывшего главного нарколога России Брюна освободили из колонии по состоянию здоровья

Суд освободил из колонии бывшего главного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна — причиной стало ухудшение его состояния здоровья. Об этом в среду, 28 января, сообщил знакомый с делом участник процесса.

— Суд освободил Евгения Брюна от отбытия наказания в виде лишения свободы в связи с заболеванием, не совместимым с нахождением в местах лишения свободы, — цитирует источник РИА Новости.

До этого прокуратура требовала ужесточить наказание для Евгения Брюна по делу об особо крупном мошенничестве. Он обвиняется в хищении более 137,4 миллиона рублей.

Кузьминский районный суд в Москве приговорил Брюна к семи годам колонии по делу о мошенничестве. Он осуществлял преступные действия вместе с директором ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», начальником отдела по торгам и закупкам и другими соучастниками.