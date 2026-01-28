Бывшего главного нарколога России Брюна освободили из колонии по состоянию здоровья

Кузьминский районный суд в Москве приговорил Брюна к семи годам колонии по делу о мошенничестве. Он осуществлял преступные действия вместе с директором ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», начальником отдела по торгам и закупкам и другими соучастниками.