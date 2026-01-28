Президент Мексики попросила организовать больше концертов BTS

Президент Мексике обратилась с просьбой к Южной Корее по поводу концертов BTS.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум попросила Южную Корею организовать больше концертов K-pop-группы BTS в Мексике. Об этом пишет издание «Чунан ильбо».
«Я направила письмо президенту Ли Чжэ Мёну с просьбой назначить BTS на дополнительный концерт в Мексике», — сказала Шейнбаум на ежедневной утренней пресс-конференции. Президент Мексики также упомянула, что более миллиона зрителей хотели бы побывать на концерте, хотя в наличии всего 150 тысяч билетов.
В Мексике живет одна из самых больших фанатских баз жанра K-pop. Но в стране запланировано всего три концерта. Многие слушатели не успели на первоначальный ажиотаж, также были жалобы на некорректность работы сервисов по продаже билетов.
Ранее стало известно о возвращении группы BTS на сцену после четырехлетнего перерыва. Артисты проходили обязательную военную службу. Она шла поэтапно, в зависимости от возраста каждого из участников группы. После воссоединения артисты записали новый альбом «Arirang». Он должен выйти 20 марта.