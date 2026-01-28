Пенсионеры погибли из-за курения в Приморье

В работе прокуратуры сейчас находится и расследование пожара в общем коридоре дома-гостинки на улице Луговой во Владивостоке. На пожаре никто не погиб, но сильно надышалась дымом девушка, которая попала из лифта на задымлённый этаж. Медицинская помощь ей оказана. Однако внимание надзорных органов привлёк очаг возгорания — складированный в общем коридоре хлам. Захламление мест общего пользования является нарушением пожарной безопасности, жильцы имеют право жаловаться на таких соседей в государственную жилищную инспекцию и государственный пожарный надзор.