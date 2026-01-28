Пенсионеры погибли из-за курения в Приморье

Загорелся частный дом на улице Советской. Пожарные прибыли в течение 9 минут, на момент их прибытия дом уже был охвачен пламенем. В ходе тушения обнаружили людей без признаков жизни, их личности установлены. Погибли мужчина 1951 года рождения, а также женщина 1941 года рождения.
Площадь пожара составила около 60 квадратных метров.
Трагическое чрезвычайное происшествие расследуют дознаватели МЧС, разбираясь в причинах и обстоятельствах пожара, также проводится доследственная проверка под контролем прокуратуры.
Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении. Вероятно, кто-то из жильцов заснул с сигаретой в руках или не полностью затушил окурок в пепельнице.
В работе прокуратуры сейчас находится и расследование пожара в общем коридоре дома-гостинки на улице Луговой во Владивостоке. На пожаре никто не погиб, но сильно надышалась дымом девушка, которая попала из лифта на задымлённый этаж. Медицинская помощь ей оказана. Однако внимание надзорных органов привлёк очаг возгорания — складированный в общем коридоре хлам. Захламление мест общего пользования является нарушением пожарной безопасности, жильцы имеют право жаловаться на таких соседей в государственную жилищную инспекцию и государственный пожарный надзор.