В Казахстане заявили, что атакованные танкеры не были частью «теневого флота»

Атакованные казахстанские танкеры не являются частью «теневого флота», уточнили в стране.
Танкеры с казахстанской нефтью, которые в январе подверглись атаке беспилотников в районе инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), не относились к так называемому «теневому флоту». Об этом журналистам сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
«Данные танкеры не принадлежали ни к какой, скажем так, “серой” флотилии. Никаких ограничений [в отношении судов не было] и ни в каких серых списках эти танкеры не содержались», — подчеркнул Аккенженов, комментируя вопросы о возможной причастности атакованных судов к неформальному флоту, используемому для обхода санкций. Его слова передает Sputnik Казахстан.
Министр также заявил, что Каспийский трубопровод, ранее атакованный беспилотниками, в настоящее время работает на полную мощность. Через систему КТК экспортируется основная часть казахстанской нефти.
Атака беспилотников на три танкера с энергетическими грузами у морского терминала КТК в Черном море произошла 13 января 2026 года. В МИД страны тогда подчеркивали, что суда, включая танкер MATILDA, имели все разрешительные документы, шли в штатном режиме и были оснащены полным комплектом идентификационного оборудования. Ведомство тогда же расценило атаку как риск для всей международной логистики.