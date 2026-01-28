Большой пожар на складе в Перми: что известно?

Утром 28 января главной новость Перми стал крупный пожар на складе в Дзержинском районе: по первым официальным сообщениям МЧС, площадь горения достигла 1000 квадратных метров, столб дыма виден из многих точек в городе, а дорожное движение (и без того затруднённое в этом районе по утрам) значительно осложнилось из-за перекрытия улицы.
По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 06:15. В ведомстве сообщили, что горит одноэтажное железобетонное строение на улице Дзержинского. По данным perm.aif.ru, речь идёт о здании на Дзержинского, 59 — к большому складскому помещению, где начался пожар, примыкает четырёхэтажное административное помещение, в котором размещены офисы нескольких компаний. По сообщениям МЧС, погибших и пострадавших во время ЧП нет.
На время ликвидации пожара сотрудники ДПС полностью перекрыли движение по улице Дзержинского в районе дома № 47 — об этом горожан проинформировали в Центре безопасности дорожного движения Пермского края.
Временное ограничение движения остановило поток автомобилистов, сворачивающих на Дзержинского с улицы Строителей и вызвало серьёзную пробку.
По данным на 12:00 28 января сообщений о ликвидации горения или локализации пожара не поступало. На месте работают более 90 пожарных и 26 единиц техники.
В МЧС подчёркивают, что информация о ЧП оперативная и может быть уточнена.