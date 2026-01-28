Большой пожар на складе в Перми: что известно?

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 06:15. В ведомстве сообщили, что горит одноэтажное железобетонное строение на улице Дзержинского. По данным perm.aif.ru, речь идёт о здании на Дзержинского, 59 — к большому складскому помещению, где начался пожар, примыкает четырёхэтажное административное помещение, в котором размещены офисы нескольких компаний. По сообщениям МЧС, погибших и пострадавших во время ЧП нет.