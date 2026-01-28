Милиция задержала трех жителей Могилева за пропаганду нацизма

Троих жителей Могилева задержали сотрудники 3-го управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром». Как сообщили правоохранители, задержанные фигуранты — приверженцы национал-социалистической идеологии.
«Установлено: фигуранты создали и администрировали телеграм-каналы, пропагандировавшие и восхвалявшие нацизм. Задержанные пытались создать устойчивую организованную группу, а финансовую выгоду планировали получать за счет продвижения в своих ресурсах аналогичных сообществ с меньшей аудиторией», — говорится в официальном сообщении МВД Беларуси.
В ходе обысков в местах проживания задержанных были изъяты нацистские флаги, незарегистрированная символика, соответствующая тематическая литература, а также холодное оружие, инструкции по взрывному делу.
Задержанным грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Добавим, что выявленные телеграм-каналы судом уже признаны экстремистскими материалами.
