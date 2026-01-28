Воронежец устроил сыну «аттракцион», спустив его на веревке с 7-го этажа

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен, как отметили в прокуратуре Воронежской области, устроенный мужчиной для ребенка «экстремальный аттракцион». В публикациях утверждается, что мальчика спускали с седьмого этажа и что правонарушитель — его отец.