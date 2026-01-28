Воронежец устроил сыну «аттракцион», спустив его на веревке с 7-го этажа

В Воронеже пьяный мужчина спустил мальчика на веревке из окна многоэтажного дома и поднял обратно, после чего произошедшим заинтересовалась прокуратура.
В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен, как отметили в прокуратуре Воронежской области, устроенный мужчиной для ребенка «экстремальный аттракцион». В публикациях утверждается, что мальчика спускали с седьмого этажа и что правонарушитель — его отец.
Надзорное ведомство организовало проверку, подчеркнув, что мужчина подверг жизнь ребенка опасности.
«В ходе проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних будет дана правовая оценка действиям родителей ребенка и органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в прокуратуре.
Ранее сообщалось о случае в поселке Соловей-Ключ в Приморском крае. Там крановщик покатал своего коллегу на поддоне, прикрепленном к крюку крана, после чего прокуратура начала проверку.