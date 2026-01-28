Мужчина взял в заложницы и убил подопечную фонда «Оберег» в Иркутске

В Иркутске во вторник, 27 января, мужчина взял в заложницы и задушил подопечную фонда «Оберег» из-за того, что его жена обратилась в организацию из-за угроз и насилия с его стороны.
По словам руководителя благотворительного фонда Александра Соболева, женщина с семилетним сыном, которых супруг терроризировал на протяжении нескольких лет, обратилась в «Оберег». Там ее защитили и обратились в правоохранительные органы за помощью.
— Узнав об этом, разъяренный мужчина выследил расположение фонда и на остановке взял в заложницы случайную женщину, которая там проживала. Угрожая ножом, он отвел ее к себе домой, где несколько часов удерживал, — говорится в сообщении.
На место сразу же выехали правоохранители для проведения переговоров с мужчиной, но после 02:00 28 января он сам сдался силовикам и заявил, что задушил невинную женщину. У нее осталось двое маленьких детей. Сейчас их передали бабушке с дедушкой, с ними работают психологи. Злоумышленника задержали, передает Telegram-канал 112.
3 января в Усть-Илимске Иркутской области правоохранители нашли тела восьмилетнего мальчика и шестилетней девочки с признаками насильственной смерти. Подозреваемым стал отец малолетних детей, который скончался в больнице от ножевых ранений после убийства. По данным следствия, за день до этого между мужчиной и его супругой произошел конфликт на почве ревности.