Мужчина взял в заложницы и убил подопечную фонда «Оберег» в Иркутске

На место сразу же выехали правоохранители для проведения переговоров с мужчиной, но после 02:00 28 января он сам сдался силовикам и заявил, что задушил невинную женщину. У нее осталось двое маленьких детей. Сейчас их передали бабушке с дедушкой, с ними работают психологи. Злоумышленника задержали, передает Telegram-канал 112.