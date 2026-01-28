Суд арестовал мужчину за изнасилование 13-летней девочки в Москве

Мужчина совершил преступление 22 января. Он встретился с юной москвичкой в квартире, где напал на нее и изнасиловал. После этого девочка рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в полицию. Подозреваемого задержали. Следователи продолжают расследование.