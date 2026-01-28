Миномет, изготавливаемый в Перми, уничтожил в зоне СВО позиции ВСУ. Видео

«Самоходный миномет “Тюльпан” — настоящий окопный ужас для противника. Он предназначен для разрушения фортификационных сооружений с высокой степенью защищенности, а также для уничтожения живой силы, вооружения и военной техники противника на дистанции около 20 километров. Для этого используются как обычные фугасные мины, так и корректируемые мины “Смельчак”», — отмечают в Минобороны РФ.