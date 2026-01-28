Миномет, изготавливаемый в Перми, уничтожил в зоне СВО позиции ВСУ. Видео

Миномет «Тюльпан» представлен в музее под открытым небом «Мотовилихинских заводов».
В зоне проведения спецоперации самоходный миномет «Тюльпан» уничтожил пункты временной дислокации и тяжелые квадрокоптеры ВСУ. Кадрами работы орудия, производством которого занималось пермское предприятие «Мотовилихинские заводы», делится на своих страницах в соцсетях Минобороны РФ.
«В Купянском районе (Харьковская область) расчеты самоходных минометов “Тюльпан” группировки войск “Запад” уничтожили пункты временной дислокации и пункты управления тяжелыми боевыми квадрокоптерами R-18 подразделений ВСУ», — сообщает ведомство. Ранее о возможностях миномета рассказали участники спецоперации. По словам бойцов, которые приводит Минобороны, «Тюльпан» способен пробивать вражеские бетонные укрытия толщиной до трех метров.
«Самоходный миномет “Тюльпан” — настоящий окопный ужас для противника. Он предназначен для разрушения фортификационных сооружений с высокой степенью защищенности, а также для уничтожения живой силы, вооружения и военной техники противника на дистанции около 20 километров. Для этого используются как обычные фугасные мины, так и корректируемые мины “Смельчак”», — отмечают в Минобороны РФ.
О возможностях боевой техники, изготавливаемой «Мотовилихинскими заводами», рассказывало URA.RU. Так, в зоне СВО применяют обновленную РСЗО «Торнадо-С», гаубицу Мста-Б, тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» (пермский завод изготавливает артиллерийскую часть). В сентябре 2025 года оборонное предприятие посетил президент Владимир Путин. Главу государства ознакомили с перспективными образцами вооружения.