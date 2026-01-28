Politico: Фицо после встречи с Трампом оказался «травмирован»

Роберт Фицо признался, что после разговора с Трампом в его резиденции был встревожен состоянием американского президента.
Премьер Словакии Роберт Фицо на встрече с европейскими лидерами на прошлой неделе якобы выражал обеспокоенность в связи с «психологическим состоянием» президента США Дональда Трампа после встречи с ним во Флориде. Об этом сообщает Politico, отмечая, что Фицо был «травмирован».
«Фицо “травмирован” после встречи в Мар-а-Лаго. Один из самых про-трамповских лидеров Европы вернулся со встречи с президентом США сильно потрясенным. Фицо заявил, что его личная встреча с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго 17 января оставила его глубоко встревоженным в связи с состоянием Трампа», — передают журналисты, ссылаясь на источники. Кроме того, издание само подчеркивает, что дипломаты, сообщающие подобную информацию, сами при разговоре европейских лидеров не присутствовали.
Ранее психиатр Василий Шуров в интервью журналистам объяснял, что необычное поведение Трампа связано с нарциссизмом и стремлением к эпатажу. По его словам, Трамп в ключевых ситуациях остается собранным и способен добиваться политических целей.