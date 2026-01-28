Магнитная буря 29 января: чего ждать метеозависимым и как пережить

Метеозависимые ждут, когда январь, изрядно потрепавший нервы, наконец, закончится.
После затяжного и нервного января, который запомнился мощными вспышками на Солнце и одной из самых сильных магнитных бурь последних лет, геомагнитная обстановка постепенно стабилизируется. По предварительным прогнозам, конец месяца обещает быть значительно спокойнее, но расслабляться рано. Будет ли магнитная буря 29 января 2026 и какой силы — в материале URA.RU.
Прогноз магнитной бури 29 января 2026 года.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 29 января геомагнитная обстановка будет в целом напряженная. На графиках уровень магнитосферы превышает 4 балла, оранжевый уровень. АП-индекс составляет 18, солнечное излучение F10.7 — 135.
Вероятности на 29 января:
35% — возбужденная магнитосфера, 36% — возможна магнитная буря, 29% — спокойная геомагнитная обстановка.
Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.
Атмосферное давление 29 января 2026 года.
В Москве атмосферное давление составит 744 мм рт. ст. Для столицы это ниже среднегодовой нормы, которая обычно находится в пределах 748−749 мм рт. ст. Снижение давления может ощущаться метеозависимыми людьми.
В Санкт-Петербурге зафиксировано 766 мм рт. ст., что существенно выше климатической нормы города (около 755−756 мм рт. ст.). Повышенное давление также может влиять на самочувствие.
Прогноз магнитных бурь в конце января-начале февраля 2026.
По прогнозам специалистов, 30 января снова ожидается возбужденная магнитосфера, уровень 4 балла, оранжевый. 31 января — спокойная геомагнитная обстановка, около 2,5 баллов, зеленый уровень. С 1 по 4 февраля магнитная активность останется низкой, около 2−3 баллов, безопасный уровень. 5 февраля возможен кратковременный всплеск — 4 балла, оранжевый уровень. 6−8 февраля геомагнитная обстановка повышенная, но в пределах зеленого уровня — около 3 баллов. На 9−10 февраля прогнозируется вновь возбужденная магнитосфера, кратковременные колебания, серьезных бурь не ожидается.
Ситуация с магнитными бурями после 10 февраля пока неясна. Точный прогноз появится ближе к дате, когда станут известны данные о солнечной активности.
Магнитные бури: что это и как защитить здоровье.
Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное активностью Солнца. Явление возникает, когда потоки заряженных частиц от солнечных вспышек или выбросов корональной массы достигают нашей планеты и взаимодействуют с ее магнитосферой. По сути, это реакция естественного защитного щита Земли на космическое воздействие.
Сила бурь варьируется от слабых до экстремальных, что отражается в международной шкале G1-G5. Интенсивные возмущения часто сопровождаются полярными сияниями в высоких широтах.
Влияние на организм: мнение специалиста.
Как пояснила в интервью URA.RU кардиолог Марина Орлова, для здорового человека магнитные бури обычно проходят незаметно. Однако для людей с ослабленным здоровьем или хроническими заболеваниями они становятся дополнительным стрессовым фактором.
«Геомагнитная активность может снижать выработку мелатонина — гормона, регулирующего суточные ритмы. Его дефицит способен провоцировать нарушения сна, повышенную раздражительность и обострение стрессовых реакций», — отмечает специалист.
На физиологическом уровне возмущения магнитного поля могут вызывать:
спазмы сосудов и колебания артериального давления;ухудшение микроциркуляции крови;повышенный риск тромбообразования.
Особую осторожность следует проявлять людям с сердечно-сосудистыми патологиями: гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмией, а также перенесшим инфаркт или инсульт. По данным международных исследований, в первые дни после начала магнитной бури количество сердечно-сосудистых осложнений в группах риска может возрастать на 10−20%.
Практические рекомендации.
Для минимизации негативных последствий кардиолог советует:
Сохранять спокойствие и не концентрироваться на прогнозах — эффект ожидания плохого самочувствия часто его провоцирует. Тщательно соблюдать предписанную терапию при наличии хронических заболеваний. Скорректировать режим дня: снизить интенсивность физических нагрузок, отказаться от тяжелой работы и силовых тренировок в неблагоприятный период. Увеличить время прогулок на свежем воздухе. Поддерживать водный баланс (около 1,5 литров жидкости в день).Ограничить потребление кофеина, избегать энергетиков, алкоголя и курения.
Кстати, люди активного возраста, не следящие за геомагнитными прогнозами, как правило, легче переносят эти периоды. Ключевой фактор — общее состояние здоровья и своевременная профилактика.
Интересные факты о магнитных бурях.
Событие Каррингтона 1859 года — самая мощная зарегистрированная магнитная буря. Телеграфные системы работали без питания, а северное сияние наблюдали в Карибском бассейне. Квебек, 1989 год — шестимиллионная провинция на 9 часов осталась без электричества из-за сгоревших трансформаторов.GPS-навигация может давать сбои в периоды сильных бурь, что создает риски для авиации и морского флота. Термин «магнитная буря» ввел астроном Ричард Каррингтон после наблюдений 1859 года. Полярные сияния во время сильных бурь становятся настолько яркими, что в 1859 году ночью можно было читать. Рекорд космической эры — буря 13 марта 1989 года с рекордными значениями геомагнитной активности. Медицинская статистика фиксирует рост обращений к врачам, особенно от кардиологических пациентов. Субъективные симптомы (головная боль, слабость) часто совпадают с днями геомагнитной активности, хотя прямая связь не доказана. Системный мониторинг бурь начался только в 1957 году с запуском первых спутников. Научный консенсус о влиянии бурь на здоровье до сих пор не достигнут, механизмы воздействия изучаются.