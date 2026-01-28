Магнитная буря 29 января: чего ждать метеозависимым и как пережить

Событие Каррингтона 1859 года — самая мощная зарегистрированная магнитная буря. Телеграфные системы работали без питания, а северное сияние наблюдали в Карибском бассейне. Квебек, 1989 год — шестимиллионная провинция на 9 часов осталась без электричества из-за сгоревших трансформаторов.GPS-навигация может давать сбои в периоды сильных бурь, что создает риски для авиации и морского флота. Термин «магнитная буря» ввел астроном Ричард Каррингтон после наблюдений 1859 года. Полярные сияния во время сильных бурь становятся настолько яркими, что в 1859 году ночью можно было читать. Рекорд космической эры — буря 13 марта 1989 года с рекордными значениями геомагнитной активности. Медицинская статистика фиксирует рост обращений к врачам, особенно от кардиологических пациентов. Субъективные симптомы (головная боль, слабость) часто совпадают с днями геомагнитной активности, хотя прямая связь не доказана. Системный мониторинг бурь начался только в 1957 году с запуском первых спутников. Научный консенсус о влиянии бурь на здоровье до сих пор не достигнут, механизмы воздействия изучаются.