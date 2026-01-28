Министр транспорта Кубани вышел из СИЗО под подписку о невыезде

СОЧИ, 28 янв — РИА Новости. Арестованный по обвинению в мошенничестве министр транспорта Кубани Алексей Переверзев вышел из СИЗО под подписку о невыезде, заключив досудебное соглашение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Переверзев заключил досудебное соглашение и вышел из СИЗО под подписку о невыезде», — говорится в сообщении.
Центральный районный суд Сочи арестовал министра транспорта Краснодарского края Переверзева по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщали 22 января в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. В правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев задержан в связи с контрактами на обслуживание дорог. Накануне до этого у него прошли обыски. Кроме того, как сообщали правоохранители, арестованы два заместителя Переверзева.
Алексей Переверзев числится ответчиком по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к экс-депутату ГД Анатолию Вороновскому, следует из картотеки Центрального райсуда в Сочи. Также в числе ответчиков проходят его заместители — Александр Дашук, Алексей Смаглюк и Юрий Савенко. Согласно исковым материалам в распоряжении РИА Новости, назначение на должность задержанного министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева лоббировал Вороновский.