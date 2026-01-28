Министр транспорта Кубани вышел из СИЗО под подписку о невыезде

Центральный районный суд Сочи арестовал министра транспорта Краснодарского края Переверзева по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщали 22 января в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. В правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев задержан в связи с контрактами на обслуживание дорог. Накануне до этого у него прошли обыски. Кроме того, как сообщали правоохранители, арестованы два заместителя Переверзева.