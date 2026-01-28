В Красноярском крае подросток похитил у бабушки почти миллион рублей

В Красноярском крае 16-летний подросток под влиянием мошенников лишил свою семью одного миллиона рублей.
Сначала он оформил на бабушку кредитную карту на сумму 10 тысяч рублей «для первоначального взноса» в приложении для заработка. Затем перевёл деньги туда с её счета и счета 12-летнего брата. После появления в приложении для заработка суммы в 11 тысяч долларов аферисты сообщили, что деньги можно вывести, однако для этого потребовался код подтверждения, который подросток не смог получить. Дальнейшие инструкции сводились к ожиданию и поиску доверенного лица.
Родственник посоветовал подростку обратиться в полицию. Но ребенок боялся признаться бабушке в том, что совершил. Лишь спустя два месяца пожилая женщина узнала о краже. В итоге мошенники похитили в общей сложности 955 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали, как пенсионер отдал преступникам семь миллионов рублей.