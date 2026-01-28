В Красноярском крае подросток похитил у бабушки почти миллион рублей

Сначала он оформил на бабушку кредитную карту на сумму 10 тысяч рублей «для первоначального взноса» в приложении для заработка. Затем перевёл деньги туда с её счета и счета 12-летнего брата. После появления в приложении для заработка суммы в 11 тысяч долларов аферисты сообщили, что деньги можно вывести, однако для этого потребовался код подтверждения, который подросток не смог получить. Дальнейшие инструкции сводились к ожиданию и поиску доверенного лица.