В Перми задержали оператора узла связи онлайн-аферистов

ПЕРМЬ, 28 янв — РИА Новости. Оператора узла связи онлайн-аферистов задержали в Перми, у него изъяли оборудование для обзвона по всей России и более 500 сим-карт, возбуждено дело, сообщает краевое ГУ МВД.
По данным ведомства, 19-летний юноша из Ростовской области с помощью мессенджера нашел работу. В декабре «работодатель» отправил его в Пермь. Там молодой человек по указанию куратора арендовал квартиру, в которой разместил предоставленный нанимателем узел связи: сим-боксы с сим-картами различных операторов связи, оформленными на подставных лиц. Оборудование использовалось мошенниками для массового обзвона «жертв» в разных регионах России. Каждые семь дней юноша переезжал на новую квартиру, выполняя требование «работодателя». За работу еженедельно он получал на криптокошелёк 400 долларов.
«Пермская полиция задержала жителя Ростовской области, обслуживавшего узел связи онлайн-аферистов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274.3 УК РФ (“Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции”)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в квартире у оператора узла связи полицейские изъяли три сим-бокса на 32 слота, 542 сим-карты, 32 антенны, маршрутизаторы и другие предметы. Юноше избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.