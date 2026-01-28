В Перми задержали оператора узла связи онлайн-аферистов

По данным ведомства, 19-летний юноша из Ростовской области с помощью мессенджера нашел работу. В декабре «работодатель» отправил его в Пермь. Там молодой человек по указанию куратора арендовал квартиру, в которой разместил предоставленный нанимателем узел связи: сим-боксы с сим-картами различных операторов связи, оформленными на подставных лиц. Оборудование использовалось мошенниками для массового обзвона «жертв» в разных регионах России. Каждые семь дней юноша переезжал на новую квартиру, выполняя требование «работодателя». За работу еженедельно он получал на криптокошелёк 400 долларов.