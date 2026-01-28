Во Внуково задержали мужчину, обвиняемого в трех убийствах и завладении жильем

Схожий почерк обнаружился в деле 15-летней давности. В мае 2011 года в озере под Воскресенском рыбак нашел чемодан с телом женщины, к которому было привязано сантехническое изделие. Погибшей оказалась Алиса Васильева, которая вместе с 10-летней дочерью Аленой числилась пропавшей без вести с декабря 2010 года. Как установили следователи, перед смертью женщина также переписала свою столичную недвижимость на того же фигуранта.