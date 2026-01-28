Ричмонд
Во Внуково задержали мужчину, обвиняемого в трех убийствах и завладении жильем

В аэропорту Внуково был задержан обвиняемый в совершении трех убийств и незаконном завладении недвижимостью. Следствие установило причастность мужчины к преступлениям 2010 и 2023 годов, совершенным с целью присвоения жилья в Москве.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следователи предъявили 38-летнему мужчине обвинение в совершении трех убийств и мошенничестве. Долгое время скрывавшегося в США фигуранта задержали в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По данным телеграм-канала Baza, задержанным является Андрей Леонтьев. Клубок преступлений начал распутываться после того, как в марте 2024 года в Ногинске на садовом участке обнаружили тело Сергея Горбаченко, пропавшего без вести в ноябре 2023-го. Оказалось, что незадолго до исчезновения москвич передал свою квартиру ранее судимому Леонтьеву.

Схожий почерк обнаружился в деле 15-летней давности. В мае 2011 года в озере под Воскресенском рыбак нашел чемодан с телом женщины, к которому было привязано сантехническое изделие. Погибшей оказалась Алиса Васильева, которая вместе с 10-летней дочерью Аленой числилась пропавшей без вести с декабря 2010 года. Как установили следователи, перед смертью женщина также переписала свою столичную недвижимость на того же фигуранта.

После второго убийства Леонтьев скрылся в США, опасаясь разоблачения. В июне 2025 года его задержали во Внуково при попытке вернуться в Россию.

В ходе работы с задержанным была выявлена еще одна потерпевшая. Женщина уже успела оформить на родителей обвиняемого земельный участок и квартиру, но совершить убийство Леонтьев не успел, так как поспешно покинул страну.

В настоящее время следователи закрепляют доказательную базу и проверяют мужчину на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Ему предъявлены обвинения в убийствах и мошенничестве в особо крупном размере.

