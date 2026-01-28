«Подкрался со спины и убежал»: зайдя в подъезд, 70-летняя сибирячка лишилась сумки с деньгами

В Иркутске полицейские задержали грабителя, который похитил сумку с 60 тысячами рублей у 70-летней женщины. Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что в сообщила в полицию, что в подъезде к ней подошел мужчина и выхватил сумку, после этого убежал.
— Все действие попало на камеру видеонаблюдения. Оперативники опросили свидетелей, это помогло установить личность вора, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Подозреваемым грабителем оказался 50-летний мужчина. При задержании у него нашли женскую сумку, которая принадлежала пенсионерке. На допросе грабитель признался, что чужие деньги потратил на продукты и алкоголь. В отношении мужчины завели уголовное дело за грабеж. За это ему может грозить до семи лет лишения свободы. Пока задержанный будет находиться под подпиской о невыезде.