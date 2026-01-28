С надеждой на УДО: в Приморье осуждённого наркодилера судят за клевету на сотрудников ИК

Прокуратура Спасска-Дальнего утвердила обвинительное заключение по делу 25-летнего заключённого ФКУ ИК-33, отбывающего наказание за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. В августе 2025 года он подал заявление в полицию с ложными обвинениями в адрес сотрудников колонии. Осуждённый хотел дискредитировать администрацию учреждения и повысить шансы на условно-досрочное освобождение, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.