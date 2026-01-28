В Москве мужчина выстрелил в охранника спортивного магазина

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Москвич выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо охраннику, который пытался помешать ему украсть футболку из спортивного магазина, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что в полицию обратился охранник спортивного магазина на Дмитровском шоссе.
«Он сообщил, что заметил, как мужчина в торговом зале надел на себя футболку стоимостью около 2 тысяч рублей и хотел выйти из магазина, не оплатив товар. Охранник попытался остановить гражданина, однако тот в ответ достал аэрозольный пистолет и выстрелил ему в лицо», — говорится на сайте ведомства.
Пострадавший с химическим ожогом глаза обратился за медицинской помощью.
Полиция задержала подозреваемого недалеко от места происшествия — им оказался 31-летний житель столицы. Также полицейские изъяли похищенный товар и аэрозольный пистолет.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Фигурант заключен под стражу.