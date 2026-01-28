В Москве мужчина выстрелил в охранника спортивного магазина

«Он сообщил, что заметил, как мужчина в торговом зале надел на себя футболку стоимостью около 2 тысяч рублей и хотел выйти из магазина, не оплатив товар. Охранник попытался остановить гражданина, однако тот в ответ достал аэрозольный пистолет и выстрелил ему в лицо», — говорится на сайте ведомства.