Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве мужчина выстрелил в охранника спортивного магазина

В Москве мужчина выстрелил в лицо охраннику, помешавшему украсть футболку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Москвич выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо охраннику, который пытался помешать ему украсть футболку из спортивного магазина, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве отметили, что в полицию обратился охранник спортивного магазина на Дмитровском шоссе.

«Он сообщил, что заметил, как мужчина в торговом зале надел на себя футболку стоимостью около 2 тысяч рублей и хотел выйти из магазина, не оплатив товар. Охранник попытался остановить гражданина, однако тот в ответ достал аэрозольный пистолет и выстрелил ему в лицо», — говорится на сайте ведомства.

Пострадавший с химическим ожогом глаза обратился за медицинской помощью.

Полиция задержала подозреваемого недалеко от места происшествия — им оказался 31-летний житель столицы. Также полицейские изъяли похищенный товар и аэрозольный пистолет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Фигурант заключен под стражу.