Жительница Приморья погибла под колёсами Infiniti — водитель не заметил её в темноте

Трагедия произошла в посёлке Горнореченский в Приморье: 38-летняя женщина погибла в результате наезда автомобиля Infiniti EX 35. По предварительным данным, водитель, имеющий 33-летний стаж и находившийся в трезвом состоянии, не успел вовремя заметить пешехода, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«На женщине отсутствовали световозвращающие элементы, а участок дороги был неосвещён», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, а последние сутки на территории Приморья зарегистрировано 53 ДТП, из них 4 — с пострадавшими. В результате аварий один человек погиб, четверо получили травмы, повреждено 96 транспортных средств.
Напомним, 18 наездов на пешеходов зафиксировано в Приморье с начала 2026 года. В результате ДТП погибли два человека, ещё 16 получили.
