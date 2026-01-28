Ричмонд
Жительница Приморья погибла под колёсами Infiniti — водитель не заметил её в темноте

Женщина шла по неосвещённой обочине без светоотражающих элементов.

Источник: PrimaMedia.ru

Трагедия произошла в посёлке Горнореченский в Приморье: 38-летняя женщина погибла в результате наезда автомобиля Infiniti EX 35. По предварительным данным, водитель, имеющий 33-летний стаж и находившийся в трезвом состоянии, не успел вовремя заметить пешехода, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«На женщине отсутствовали световозвращающие элементы, а участок дороги был неосвещён», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, а последние сутки на территории Приморья зарегистрировано 53 ДТП, из них 4 — с пострадавшими. В результате аварий один человек погиб, четверо получили травмы, повреждено 96 транспортных средств.

Напомним, 18 наездов на пешеходов зафиксировано в Приморье с начала 2026 года. В результате ДТП погибли два человека, ещё 16 получили.

