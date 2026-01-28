Грузовик в Магнитогорске насмерть сбил пенсионерку и въехал в учебную машину

В Магнитогорске Челябинской области произошла смертельная авария. Водитель грузовика «ГАЗ» сбил 68-летнюю женщину, а затем врезался в автомобиль с курсантом автошколы. Инцидент попал на дорожные камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как женщина переходит дорогу в неположенном месте. Легковушка автошколы в левой полосе притормаживает перед ней, а газель этого сделать не успевает. Тяжелый грузовик сбивает пешехода и врезается в попутную «учебку».
В результате наезда пенсионерка получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. Водитель грузовика был доставлен в медучреждение с ранениями. Находившиеся в учебной машине курсант и инструктор не пострадали.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Сотрудники ГАИ опрашивают свидетелей и проводят проверку. Для определения точных причин аварии будет назначена автотехническая экспертиза.