Самолет AZUR AIR рейса Нячанг — Иркутск внепланово сел в Ханое

Ранее телеграм-канал Mash писал, что во время полета лайнер подал сигнал бедствия на высоте около 7 тысяч метров, после чего некоторое время кружил над Ханоем для выработки топлива перед посадкой. Это уже второе за неделю серьезное происшествие с данным самолетом, который до этого совершил экстренную посадку в Китае из-за отказа двигателя.