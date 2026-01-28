Ричмонд
Самолет AZUR AIR рейса Нячанг — Иркутск внепланово сел в Ханое

Самолет из Нячанга в Иркутск совершил внеплановую посадку во Вьетнаме. На борту Boeing 757 находились 245 человек, приземление прошло благополучно. Для данного воздушного судна это уже второй технический инцидент за последнюю неделю.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Boeing 757 авиакомпании AZUR AIR, выполнявший рейс ZF-2578 из Нячанга в Иркутск, совершил незапланированную посадку в столице Вьетнама. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, приземление в аэропорту Ханоя прошло благополучно.

На борту находились 238 пассажиров и 7 членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время технические службы и представители перевозчика принимают меры для обслуживания людей и подготовки к продолжению полета в Россию.

Ранее телеграм-канал Mash писал, что во время полета лайнер подал сигнал бедствия на высоте около 7 тысяч метров, после чего некоторое время кружил над Ханоем для выработки топлива перед посадкой. Это уже второе за неделю серьезное происшествие с данным самолетом, который до этого совершил экстренную посадку в Китае из-за отказа двигателя.