Самолет AZUR AIR рейса Нячанг — Иркутск внепланово сел в Ханое

Boeing 757 авиакомпании AZUR AIR, выполнявший рейс ZF-2578 из Нячанга в Иркутск, совершил незапланированную посадку в столице Вьетнама. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, приземление в аэропорту Ханоя прошло благополучно.
На борту находились 238 пассажиров и 7 членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время технические службы и представители перевозчика принимают меры для обслуживания людей и подготовки к продолжению полета в Россию.
Ранее телеграм-канал Mash писал, что во время полета лайнер подал сигнал бедствия на высоте около 7 тысяч метров, после чего некоторое время кружил над Ханоем для выработки топлива перед посадкой. Это уже второе за неделю серьезное происшествие с данным самолетом, который до этого совершил экстренную посадку в Китае из-за отказа двигателя.