Масштабные обыски на молдавской таможне: У перевозчиков на границе вымогали по 1000 евро за беспошлинный и беспрепятственный провоз в страну посылок от диаспоры — 7 человек задержаны

Национальный антикоррупционный центр совместно с прокуратурой муниципия Кагул сообщил о масштабных обысках в Таможенной службе. Семь сотрудников постов Леушены-Албица и Кагул-Оанча задержаны на 72 часа по делу о системной коррупции.
По данным следствия, должностные лица систематически вымогали и получали взятки до 1000 евро от перевозчиков пассажиров и посылок — за неприменение таможенного контроля и незаконный ввоз товаров в страну.
Зафиксированы несколько эпизодов передачи денег под контролем правоохранителей. Следственные действия продолжаются, устанавливаются возможные соучастники. \
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему президентка Молдовы Майя Санду все время что-то запрещает: «Это архетип деспота и тирана, огромная жажда власти, страх ее потерять, нарциссизм и неуверенность в себе» — мнение психолога.
За маской милого такого человека из народа скрываются непомерные амбиции, всепоглощающая жажда власти и готовность идти к своей цели до конца, любой ценой (далее…).
А раньше приобретали недвижимость на свои накопления: Почему в Молдове 6 из 10 квартир покупают в кредит.
Ипотечные кредиты, выдаваемые банками, достигли исторического максимума (далее…).
Куда уехал цирк: Почему в Молдове фокус с обманом избирателей с помощью спортсменов, музыкантов и ректоров второй раз повторить не удастся.
Бостан вспомнил, что он ректор, Никита обнаружила, что стала мамой — выполнив заказ партии, они побросали мандаты депутатов, обдурив избирателей (далее…).