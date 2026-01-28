Ричмонд
Масштабные обыски на молдавской таможне: У перевозчиков на границе вымогали по 1000 евро за беспошлинный и беспрепятственный провоз в страну посылок от диаспоры — 7 человек задержаны

Следственные действия продолжаются, устанавливаются возможные соучастники.

Источник: Комсомольская правда

Национальный антикоррупционный центр совместно с прокуратурой муниципия Кагул сообщил о масштабных обысках в Таможенной службе. Семь сотрудников постов Леушены-Албица и Кагул-Оанча задержаны на 72 часа по делу о системной коррупции.

По данным следствия, должностные лица систематически вымогали и получали взятки до 1000 евро от перевозчиков пассажиров и посылок — за неприменение таможенного контроля и незаконный ввоз товаров в страну.

Зафиксированы несколько эпизодов передачи денег под контролем правоохранителей. Следственные действия продолжаются, устанавливаются возможные соучастники. \

