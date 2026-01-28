Глава СК РФ поручил возобновить дело об исчезновении вахтовика в Братске

Глава СК России поручил возобновить дело об исчезновении вахтовика в Братске. Напомним, 43-летний Игорь Сильченко пропал без вести в августе 2023 года, когда приехал на работу в Иркутскую область из Красноярска. После этого мужчина перестал выходить на связь. Об этом КП-Иркутск стало известно из информационного центра следственного комитета.