Глава СК РФ поручил возобновить дело об исчезновении вахтовика в Братске

19 августа 2023 года сибиряк отправился на вал деревьев и пропал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Глава СК России поручил возобновить дело об исчезновении вахтовика в Братске. Напомним, 43-летний Игорь Сильченко пропал без вести в августе 2023 года, когда приехал на работу в Иркутскую область из Красноярска. После этого мужчина перестал выходить на связь. Об этом КП-Иркутск стало известно из информационного центра следственного комитета.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 19 августа сибиряк отправился на вал деревьев, оставив в вагончике деньги и личные вещи, с собой взял только телефон. До пропажи Игорь позвонил супруге по видео, но разговор прерывался.

После исчезновения мужчины в СУ СКР по Иркутской области завели уголовное дело.

По указанию Александра Бастрыкина, криминалистический центр должен помочь методически, чтобы быстрее выяснить все детали исчезновения мужчины и ускорить расследование уголовного дела.