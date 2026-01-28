Глава СК РФ поручил возобновить дело об исчезновении вахтовика в Братске

Глава СК России поручил возобновить дело об исчезновении вахтовика в Братске. Напомним, 43-летний Игорь Сильченко пропал без вести в августе 2023 года, когда приехал на работу в Иркутскую область из Красноярска. После этого мужчина перестал выходить на связь. Об этом КП-Иркутск стало известно из информационного центра следственного комитета.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 19 августа сибиряк отправился на вал деревьев, оставив в вагончике деньги и личные вещи, с собой взял только телефон. До пропажи Игорь позвонил супруге по видео, но разговор прерывался.
После исчезновения мужчины в СУ СКР по Иркутской области завели уголовное дело.
По указанию Александра Бастрыкина, криминалистический центр должен помочь методически, чтобы быстрее выяснить все детали исчезновения мужчины и ускорить расследование уголовного дела.