Пассажирка вышла из разбитой машины и попала под микроавтобус под Уздой

ДТП с летальным исходом произошло утром в среду, 28 января 2026 года на 34 километре трассы «Минск — Микашевичи». Авария случилась около 7.30 утра.
«Водитель 1963 года рождения ехал на автомобиле Nissan в крайней правой полосе движения в направлении столицы и столкнулся с автомобилем UAZ под управлением водителя 1950 года рождения. После этого Nissan отбросило на разделительное ограждение», — говорится в сообщении ГАИ Минской области.
После случившегося, водитель Nissan и находившиеся в автомобиле пассажиры вышли из нее. Трагедия произошла далее. В какой-то момент на одну из пассажирок, женщину 1964 года рождения, наехал микроавтобус MAZ.
За рулям автомобиля находился водитель 1978 года рождения.
Женщина погибла на месте аварии.
