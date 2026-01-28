«Чёрные майнеры» нанесли ущерб в 28 млн ₽ новосибирским энергетикам

Одна из ферм располагалась в контейнере на территории авторазбора на Гусинобродском шоссе, другая — в заброшенном здании на улице Бориса Богаткова; в ходе операций было изъято десятки единиц оборудования. Весной 2025 года в Ленинском районе был зафиксирован один из крупнейших случаев, когда нарушитель, ранее уже попадавшийся на незаконном подключении, организовал ферму на самовольно захваченном земельном участке, причинив ущерб на 4,7 миллиона рублей. Суд обязал его полностью возместить ущерб, решение вступит в силу в январе 2026 года. В «Россетях Новосибирск» заявили, что продолжают борьбу с незаконной деятельностью майнеров, используя все доступные правовые меры.