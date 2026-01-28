Двух российских моряков с «Маринеры» отпустили

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что два российских моряка с танкера «Маринера» отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию.
«Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию», — сказала она, отвечая на вопрос о танкере «Маринера».
