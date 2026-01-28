Ричмонд
Двух российских моряков с «Маринеры» отпустили

РИА Новости: два российских моряка с «Маринеры» едут домой.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что два российских моряка с танкера «Маринера» отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию.

«Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию», — сказала она, отвечая на вопрос о танкере «Маринера».

