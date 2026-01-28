Обыски и задержания провели в трех регионах Казахстана

26 января в Северо-Казахстанской области задержан гражданин ближнего зарубежья, который, несмотря на ранее принятое решение о выдворении и запрет на въезд, изменил паспортные данные и повторно въехал в Казахстан под чужой фамилией, рассчитывая скрыться от миграционного контроля.