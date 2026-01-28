Обыски и задержания провели в трех регионах Казахстана

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудниками криминальной полиции в ряде регионов страны на основании полученной оперативной информации проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступной деятельности, связанной с незаконной миграцией и незаконным пересечением государственной границы.
«Установлено, что фигуранты в обход законных миграционных процедур за денежное вознаграждение организовали устойчивые преступные схемы по незаконному перемещению и легализации иностранных граждан», — рассказали в МВД.
Так, 22 января в Павлодарской области задержаны граждане Казахстана и стран ближнего зарубежья, которых подозревают в организации канала незаконного пересечения государственной границы через территорию нашей страны.
Для маскировки маршрутов и обхода официальных пунктов пропуска ими использовались транспортные средства, в том числе снегоход, позволяющий перемещаться по труднодоступной местности вне контроля.
26 января в Северо-Казахстанской области задержан гражданин ближнего зарубежья, который, несмотря на ранее принятое решение о выдворении и запрет на въезд, изменил паспортные данные и повторно въехал в Казахстан под чужой фамилией, рассчитывая скрыться от миграционного контроля.
В этот же день в Косшы Акмолинской области пресечена деятельность группы лиц, которые путем подделки документов незаконно легализовывали пребывание иностранных граждан, формируя фиктивные основания для их нахождения на территории страны.
В ходе обысковых мероприятий у фигурантов изъяты вещественные доказательства, включая автомобили и снегоход, иностранные паспорта, электронные носители информации, оргтехника, а также большое количество печатей медицинских учреждений, которые использовались для изготовления фиктивных справок и документов, создававших видимость законного пребывания иностранцев в Казахстане.
Предполагаемые основные организаторы преступных схем арестованы судом.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям 392 и 394 УК РК.
В МВД подчеркивают, что обеспечение государственной безопасности и пресечение организованной незаконной миграции остаются безусловным приоритетом.
В ведомстве предупредили граждан Казахстана и иностранных лиц о необходимости строгого соблюдения миграционного законодательства страны.