Обыски и задержания провели в трех регионах Казахстана

В МВД заявили о пресечении каналов незаконной миграции — оперативно-розыскные мероприятия проведены в трех регионах Казахстана, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудниками криминальной полиции в ряде регионов страны на основании полученной оперативной информации проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступной деятельности, связанной с незаконной миграцией и незаконным пересечением государственной границы.

«Установлено, что фигуранты в обход законных миграционных процедур за денежное вознаграждение организовали устойчивые преступные схемы по незаконному перемещению и легализации иностранных граждан», — рассказали в МВД.

Так, 22 января в Павлодарской области задержаны граждане Казахстана и стран ближнего зарубежья, которых подозревают в организации канала незаконного пересечения государственной границы через территорию нашей страны.

Для маскировки маршрутов и обхода официальных пунктов пропуска ими использовались транспортные средства, в том числе снегоход, позволяющий перемещаться по труднодоступной местности вне контроля.

26 января в Северо-Казахстанской области задержан гражданин ближнего зарубежья, который, несмотря на ранее принятое решение о выдворении и запрет на въезд, изменил паспортные данные и повторно въехал в Казахстан под чужой фамилией, рассчитывая скрыться от миграционного контроля.

В этот же день в Косшы Акмолинской области пресечена деятельность группы лиц, которые путем подделки документов незаконно легализовывали пребывание иностранных граждан, формируя фиктивные основания для их нахождения на территории страны.

В ходе обысковых мероприятий у фигурантов изъяты вещественные доказательства, включая автомобили и снегоход, иностранные паспорта, электронные носители информации, оргтехника, а также большое количество печатей медицинских учреждений, которые использовались для изготовления фиктивных справок и документов, создававших видимость законного пребывания иностранцев в Казахстане.

Предполагаемые основные организаторы преступных схем арестованы судом.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям 392 и 394 УК РК.

В МВД подчеркивают, что обеспечение государственной безопасности и пресечение организованной незаконной миграции остаются безусловным приоритетом.

В ведомстве предупредили граждан Казахстана и иностранных лиц о необходимости строгого соблюдения миграционного законодательства страны.