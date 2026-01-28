Ричмонд
Мощный пожар охватил бывший завод Volkswagen в Калуге

Мощный пожар охватил бывший завод Volkswagen в Калуге. По данным Mash, на данный момент площадь возгорания составляет около четырёх тысяч квадратных метров.

Источник: РИА "Новости"

Всё началось с возгорания пластика в кузовном цеху, после чего огонь перекинулся на пенопласт, используемый в облицовке. Пострадавших нет. Известно, что после ухода «немцев» на предприятии начали собирать автомобили отечественной марки Tenet (Chery).

Ранее сильный пожар произошёл в одном из хостелов Балашихи. Сигнал о возгорании поступил ранним утром 27 января. На место были направлены 12 пожарных и три единицы техники. В результате трагедии погибли четыре человека, а 15-летний подросток был госпитализирован. Жертвами оказались граждане Кубы.