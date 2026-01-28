Мощный пожар охватил бывший завод Volkswagen в Калуге

Всё началось с возгорания пластика в кузовном цеху, после чего огонь перекинулся на пенопласт, используемый в облицовке. Пострадавших нет. Известно, что после ухода «немцев» на предприятии начали собирать автомобили отечественной марки Tenet (Chery).