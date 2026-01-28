История с громким убийством в Башкирии подходит к концу: для убийцы 23-летнего парня запросили 24 года колонии

Сегодня, 28 января, в Верховном суде Башкирии прокуратура заявила позицию по громкому уголовному делу об убийстве в Ишимбае. Государственный обвинитель запросил для 36-летнего Армана Галустяна 24 года лишения свободы.
Напомним, трагедия произошла 6 апреля 2024 года в ночном кафе «Усадьба». В ходе конфликта между посетителями Галустян, по версии следствия, достал пистолет и застрелил 23-летнего Данила Рахимкулова. Раненый парень впал в кому и через несколько часов скончался в больнице. Подозреваемому с помощью сообщника удалось скрыться, однако спустя пять дней он был задержан полицией в Волгоградской области, доставлен в Ишимбай и помещен в СИЗО.
Фигуранту предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, покушение на убийство двух и более лиц, а также незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия.
