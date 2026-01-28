Ричмонд
Обыски на таможенных пунктах в Молдове: задержаны семь человек

По итогам следственных мероприятий задержали семь человек на 72 часа.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Обыски в среду утром проходят в таможенных пунктах в Леушены и Албица, сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).

Следственные мероприятия проводят совместно с прокуратурой Кагула по делу о систематической коррупции, совершенной сотрудниками Таможенной службы.

Согласно материалам дела, подозреваемые предположительно злоупотребляли своим положением и вымогали у пассажиров и курьеров суммы до 1000 евро в обмен на избежание таможенного контроля транспортных средств и обеспечение ввоз товаров на территорию Республики Молдова, в том числе без таможенного оформления.

В ходе уголовного расследования были зафиксированы многочисленные эпизоды получения денег.

После проведенных обысков, на 72 часа задержаны семь сотрудников таможенных пунктов.