Обыски на таможенных пунктах в Молдове: задержаны семь человек

Согласно материалам дела, подозреваемые предположительно злоупотребляли своим положением и вымогали у пассажиров и курьеров суммы до 1000 евро в обмен на избежание таможенного контроля транспортных средств и обеспечение ввоз товаров на территорию Республики Молдова, в том числе без таможенного оформления.