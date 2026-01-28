Обыски на таможенных пунктах в Молдове: задержаны семь человек

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Обыски в среду утром проходят в таможенных пунктах в Леушены и Албица, сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
Следственные мероприятия проводят совместно с прокуратурой Кагула по делу о систематической коррупции, совершенной сотрудниками Таможенной службы.
Согласно материалам дела, подозреваемые предположительно злоупотребляли своим положением и вымогали у пассажиров и курьеров суммы до 1000 евро в обмен на избежание таможенного контроля транспортных средств и обеспечение ввоз товаров на территорию Республики Молдова, в том числе без таможенного оформления.
В ходе уголовного расследования были зафиксированы многочисленные эпизоды получения денег.
После проведенных обысков, на 72 часа задержаны семь сотрудников таможенных пунктов.