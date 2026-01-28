В Калуге произошел пожар на бывшем заводе Volkswagen

По данным телеграм-канала Mash, огонь охватил площадь около 4000 квадратных метров. Возгорание началось с пластика в кузовном цеху, после чего пламя распространилось на пенопласт, который использовался во внутренней облицовке здания. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время на мощностях завода ведется сборка автомобилей российского бренда Tenet.