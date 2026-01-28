Ричмонд
В Калуге произошел пожар на бывшем заводе Volkswagen

Пожар произошел на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге, где сейчас ведется сборка автомобилей бренда Tenet. Пожарные расчеты приступили к ликвидации возгорания, данных о пострадавших нет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Пожар произошел в Калуге на площадке бывшего завода Volkswagen. На место происшествия по адресу: улица Автомобильная, 1, прибыли пожарные расчеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.

По данным телеграм-канала Mash, огонь охватил площадь около 4000 квадратных метров. Возгорание началось с пластика в кузовном цеху, после чего пламя распространилось на пенопласт, который использовался во внутренней облицовке здания. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время на мощностях завода ведется сборка автомобилей российского бренда Tenet.

На месте продолжают работать экстренные службы для локализации и ликвидации огня.