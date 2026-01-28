В Волгограде лаборатория МЧС ищет причину пожара на Тулака

— Всё началось вчера вечером. Уже поздно было, когда позвонил сотрудник охраны и рассказал о случившемся. Насколько мне известно, пожар начался со стороны бывшего здания заводоуправления. Что конкретно произошло, пока никто не знает. Могу сказать честно, было, конечно, страшно. У меня магазин через дорогу находится. Расстояние немаленькое, но всё равно боялись, как бы не перекинулось пламя и к нам, — рассказал журналистам ещё один продавец.