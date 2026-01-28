Ричмонд
Схватила за шею и начала душить за мелкие провинности. Мать несколько месяцев бесчеловечно издевалась над дочкой

Женщину из Бурятии осудили на три года за избиение дочери.

Источник: Комсомольская правда

В селе Поселье Республики Бурятия женщина, которая злоупотребляла алкоголем, месяцами издевалась над дочерью. Как рассказали КП-Иркутск в следственном комитете, с января по август 2025 года за малейшие проступки мать избивала девочку, унижала и устраивала настоящие психологические пытки.

— Ребёнку причинялись физическая боль, моральные и психические страдания. Зафиксированы многочисленные побои, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Бурятия.

Один из таких случаев едва не закончился трагедией. После очередных ударов женщина схватила дочь за шею, начала душить и угрожала убийством. Девочка восприняла угрозу всерьёз и, испугавшись, убежала из дома. Она спряталась у подруги и рассказала обо всем бабушке, которая и обратилась в полицию.

Суд признал женщину виновной по нескольким статьям, связанным с истязанием и угрозой убийством. Ей грозит три года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима.