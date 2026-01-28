Схватила за шею и начала душить за мелкие провинности. Мать несколько месяцев бесчеловечно издевалась над дочкой

Один из таких случаев едва не закончился трагедией. После очередных ударов женщина схватила дочь за шею, начала душить и угрожала убийством. Девочка восприняла угрозу всерьёз и, испугавшись, убежала из дома. Она спряталась у подруги и рассказала обо всем бабушке, которая и обратилась в полицию.