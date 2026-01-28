Проводник поезда «Владивосток-Москва» высадил подростка на станции в Забайкалье

Проводник поезда «Владивосток-Москва» в плохую погоду высадил подростка на станции Карымская в Забайкальском крае. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточного МСУТ СК России, мальчик пропустил станцию Шилка, на которой должен был выйти.