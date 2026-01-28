Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проводник поезда «Владивосток-Москва» высадил подростка на станции в Забайкалье

Мальчик пропустил станцию Шилка, на которой должен был выйти.

Источник: Комсомольская правда

Проводник поезда «Владивосток-Москва» в плохую погоду высадил подростка на станции Карымская в Забайкальском крае. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточного МСУТ СК России, мальчик пропустил станцию Шилка, на которой должен был выйти.

— Расстояние между станциями Карымская и Шилка составляет 151 километр, — уточнили в ведомстве.

По данному факту следователи организовали проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре авиакомпанию оштрафовали за непредоставление резервных самолетов.