Пенсионер из Башкирии в пьяной ссоре ранил знакомую ножом

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пенсионер и пострадавшая давно были знакомы. В день происшествия они вместе выпивали у мужчины дома. Тот разозлился, когда женщина решила уйти раньше времени. В порыве гнева он ударил ее ножом в область груди. Потерпевшей удалось добежать до соседнего дома, где вызвали скорую помощь.