Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер из Башкирии в пьяной ссоре ранил знакомую ножом

В Башкирии мужчина напал с ножом на приятельницу.

Источник: Комсомольская правда

В полицию Куюргазинского района Башкирии поступило сообщение от медиков: в больницу с ножевым ранением доставили 45-летнюю местную жительницу. Сотрудники МВД оперативно нашли и задержали подозреваемого — 68-летнего мужчину, ранее имевшего судимость.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пенсионер и пострадавшая давно были знакомы. В день происшествия они вместе выпивали у мужчины дома. Тот разозлился, когда женщина решила уйти раньше времени. В порыве гнева он ударил ее ножом в область груди. Потерпевшей удалось добежать до соседнего дома, где вызвали скорую помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый арестован и находится под стражей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.