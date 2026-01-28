Пенсионер из Башкирии в пьяной ссоре ранил знакомую ножом

В полицию Куюргазинского района Башкирии поступило сообщение от медиков: в больницу с ножевым ранением доставили 45-летнюю местную жительницу. Сотрудники МВД оперативно нашли и задержали подозреваемого — 68-летнего мужчину, ранее имевшего судимость.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, пенсионер и пострадавшая давно были знакомы. В день происшествия они вместе выпивали у мужчины дома. Тот разозлился, когда женщина решила уйти раньше времени. В порыве гнева он ударил ее ножом в область груди. Потерпевшей удалось добежать до соседнего дома, где вызвали скорую помощь.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый арестован и находится под стражей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.